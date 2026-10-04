Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario | NTN24.COM

Captura Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario octubre 4, 2026 Por: Redacción NTN24 Las autoridades colombianas capturaron a una mujer identificada como alias 'Orlanda', presuntamente vinculada al Tren de Aragua, organización criminal surgida en Venezuela que ha expandido sus operaciones por América Latina. La detención ocurrió en Santander cuando la sospechosa intentaba evadir controles policiales. También le puede interesar Captura Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario estrecho de Ormuz ¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias? Brasil Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos Deportes La piloto colombiana Tatiana Calderón, la primera mujer en conquistar la Nascar Brasil Dictadura en Cuba "Ese régimen no va a sobrevivir a la Administración del presidente Trump": Díaz-Balart sobre Cuba María Corina Machado Contundente apoyo a María Corina Machado: "Ella va a ser la próxima presidente de Venezuela cuando regrese" Compartir en:
Fuente: NTN24 VE — Ver nota original
Fuente: NTN24 VE — Ver nota original