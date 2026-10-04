Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario | NTN24.COM

Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario | NTN24.COM
Breaking
  • 4 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
0 0 1 minute read

Captura Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario octubre 4, 2026 Por: Redacción NTN24 Las autoridades colombianas capturaron a una mujer identificada como alias 'Orlanda', presuntamente vinculada al Tren de Aragua, organización criminal surgida en Venezuela que ha expandido sus operaciones por América Latina. La detención ocurrió en Santander cuando la sospechosa intentaba evadir controles policiales. También le puede interesar Captura Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario estrecho de Ormuz ¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias? Brasil Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos Deportes La piloto colombiana Tatiana Calderón, la primera mujer en conquistar la Nascar Brasil Dictadura en Cuba "Ese régimen no va a sobrevivir a la Administración del presidente Trump": Díaz-Balart sobre Cuba María Corina Machado Contundente apoyo a María Corina Machado: "Ella va a ser la próxima presidente de Venezuela cuando regrese" Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

‘Nicolasito’ habló de la primera llamada telefónica que tuvo con su padre y de lo que el dictador le preguntó en ella sobre Delcy Rodríguez | NTN24.COM

  • 4 de octubre de 2026
Breaking

Dimite el ministro de Petróleo de Irán, sustituido por un alto cargo del sector

  • 4 de octubre de 2026
Breaking

André Singer: El cartógrafo de las entrañas de Caracas – bancaynegocios.com

  • 4 de octubre de 2026
Breaking

Por qué Canadá contempla una (improbable) invasión de EE.UU. (y qué papel juega el caso de Venezuela) – BBC News Mundo

  • 4 de octubre de 2026
Breaking

La Administración Trump ataca sin distinción a países, líderes o a la Justicia y presume de ello

  • 4 de octubre de 2026
Breaking

#Análisis: A Venezuela le interesa que regresen ExxonMobil y ConocoPhillips por las grandes inversiones – bancaynegocios.com

  • 4 de octubre de 2026
Breaking

Niña venezolana de siete años murió tras ser apuñalada en una calle de Chicago | TalCual

  • 4 de octubre de 2026
Breaking

Un dúo para la historia: así fue la presentación de Shakira y Dua Lipa en la octava noche de residencia en Madrid | NTN24.COM

  • 4 de octubre de 2026
Breaking

Brasil vota en calma en sus elecciones más reñidas entre el lulismo y el bolsonarismo

  • 4 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in