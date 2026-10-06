«Es crucial para nuestra economía industrial»: Llegaron a EEUU las 15.000 toneladas de aluminio enviadas desde Venezuela – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/10/AluminioCargaVenezuela.jpg 2026-10-06 12:37:59 2026-10-06 12:37:59 06/10/2026 12:37 PM Esta operación se enmarca en el acercamiento diplomático y comercial entre los gobiernos de Venezuela y de EEUU para potencializar la economía venezolana en distintos sectores. Mercados y Economía aluminio cargamento CVG Venalum Doug Burgum EEUU exportación Venezuela El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, informó que llegó a Estados Unidos las 15.000 toneladas métricas de aluminio que fueron enviadas desde Venezuela.En ese sentido, comentó en sus redes sociales que «el aluminio es fundamental para una economía industrial moderna» y sumó que el metal está los televisores, automóviles, aviones, teléfonos, líneas eléctricas y electrodomésticos.Sostuvo que esta es la primera carga de aluminio que arribó a EEUU desde Venezuela en casi una década y enfatizó que es «crucial para nuestra economía industrial moderna y la exitosa Agenda de Dominio Energético Estadounidense».Es importante resaltar que CVG Venalum, empresa estatal adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana, exportó el mes pasado las 15.000 toneladas métricas de aluminio con destino a la nación norteamericana..@POTUS’ leadership is delivering real results for American industry and security.Yesterday, we accepted the first Venezuelan aluminum delivery to the U.S. in almost a decade – critical to our modern industrial economy and the successful American Energy Dominance Agenda. https://t.co/ZSenhb64cs— Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) October 6, 2026 Lea más contenido interesante y actual: El 76% de las empresas del sector químico venezolano opera por debajo del 40% de su capacidad instalada Déficit comercial de EEUU aumentó un 13,7% en agosto y se ubicó en US$ 105.600 millones Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original