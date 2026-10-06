Admiten tutela contra el expresidente Gustavo Petro por señalamientos del supuesto “fraude electoral”: ¿deberá retractarse? | NTN24.COM

Admiten tutela contra el expresidente Gustavo Petro por señalamientos del supuesto “fraude electoral”: ¿deberá retractarse? | NTN24.COM
Breaking
Deportes
  • 6 de octubre de 2026
- 26 segundos ago
0 0 1 minute read

Gustavo Petro Admiten tutela contra el expresidente Gustavo Petro por señalamientos del supuesto “fraude electoral”: ¿deberá retractarse? octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Expresidente de Colombia, Gustavo Petro – EFE Cabe resaltar que el registrador Hernán Penagos, a nombre propio y de la entidad, presentó la tutela contra el expresidente Petro para proteger sus derechos al buen nombre. Compartir en: El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó una tutela en el Consejo de Estado contra el expresidente Gustavo Petro, después de los constantes señalamientos de fraude electoral que hizo en medio de los comicios a la Presidencia de Colombia que se desarrollaron este año.VEA TAMBIÉNGustavo Petro asegura que no tiene más bienes que el de una casa y reveló imágenes del momento del pago de la "última cuota"oEl recurso fue admitido para su estudio, con el objetivo de determinar si el exmandatario deberá retractarse por las constantes hipótesis que lanzó contra el registrador Penagos y la Registraduría Nacional sobre supuestas irregularidades en la jornada de votación para elegir presidente.Cabe resaltar que el registrador Hernán Penagos, a nombre propio y de la entidad, presentó la tutela contra el expresidente Petro para proteger sus derechos al buen nombre, a la honra y a la “rectificación en equidad” frente a los duros señalamientos que hizo el exmandatario en su contra.Esto empezó cuando Gustavo Petro lanzó varias acusaciones sobre supuestas irregularidades en el preconteo, el escrutinio, el manejo del censo electoral y la contratación de empresas privadas, como Thomas Greg & Sons, para componentes tecnológicos del sistema de votación, todo cuando era presidente.Sin embargo, en ese momento, el registrador nacional rechazó los señalamientos, defendió la autonomía y la independencia de la Registraduría Nacional y aseguró que dichas teorías no tenían sustento técnico ni probatorio.Cinco meses después de esa controversia, Penagos no dejó el tema solo e

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina: jugará su último partido este martes en el Monumental de Buenos Aires | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

«Es crucial para nuestra economía industrial»: Llegaron a EEUU las 15.000 toneladas de aluminio enviadas desde Venezuela – bancaynegocios.com

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez” | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

ONU extiende trabajo de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela | TalCual

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

ConocoPhillips: Venezuela podría necesitar una década y miles de millones de dólares para recuperar su industria petrolera – bancaynegocios.com

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Autoridad climatológica de Colombia alerta por onda tropical desde Venezuela que podría generar fuertes lluvias en diferentes regiones | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

La petición de Shakira a Gerard Piqué tras acudir a un juzgado de Barcelona por el régimen de visitas de sus hijos | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

La polémica que desató Trump al sugerir que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego – BBC News Mundo

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in