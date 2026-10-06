Admiten tutela contra el expresidente Gustavo Petro por señalamientos del supuesto “fraude electoral”: ¿deberá retractarse? | NTN24.COM

Gustavo Petro Admiten tutela contra el expresidente Gustavo Petro por señalamientos del supuesto “fraude electoral”: ¿deberá retractarse? octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Expresidente de Colombia, Gustavo Petro – EFE Cabe resaltar que el registrador Hernán Penagos, a nombre propio y de la entidad, presentó la tutela contra el expresidente Petro para proteger sus derechos al buen nombre. Compartir en: El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó una tutela en el Consejo de Estado contra el expresidente Gustavo Petro, después de los constantes señalamientos de fraude electoral que hizo en medio de los comicios a la Presidencia de Colombia que se desarrollaron este año.VEA TAMBIÉNGustavo Petro asegura que no tiene más bienes que el de una casa y reveló imágenes del momento del pago de la "última cuota"oEl recurso fue admitido para su estudio, con el objetivo de determinar si el exmandatario deberá retractarse por las constantes hipótesis que lanzó contra el registrador Penagos y la Registraduría Nacional sobre supuestas irregularidades en la jornada de votación para elegir presidente.Cabe resaltar que el registrador Hernán Penagos, a nombre propio y de la entidad, presentó la tutela contra el expresidente Petro para proteger sus derechos al buen nombre, a la honra y a la “rectificación en equidad” frente a los duros señalamientos que hizo el exmandatario en su contra.Esto empezó cuando Gustavo Petro lanzó varias acusaciones sobre supuestas irregularidades en el preconteo, el escrutinio, el manejo del censo electoral y la contratación de empresas privadas, como Thomas Greg & Sons, para componentes tecnológicos del sistema de votación, todo cuando era presidente.Sin embargo, en ese momento, el registrador nacional rechazó los señalamientos, defendió la autonomía y la independencia de la Registraduría Nacional y aseguró que dichas teorías no tenían sustento técnico ni probatorio.Cinco meses después de esa controversia, Penagos no dejó el tema solo e

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