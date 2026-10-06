Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez” | NTN24.COM

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Política
  • 6 de octubre de 2026
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María Corina Machado Programa: La Mañana Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez” octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 El congresista republicano Carlos A. Giménez se refirió al regreso de la líder democrática María Corina Machado a Venezuela, luego de conocerse los múltiples bloqueos que tuvo para ingresar al país. Según Gimenez, el regreso de Machado al país es inevitable y fortalecerá el camino hacia la democracia y la libertad que muchos anhelan para Venezuela. También le puede interesar María Corina Machado Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez” María Corina Machado "Su regreso está bastante cerca": María Oropeza sobre llegada de María Corina Machado a Venezuela Colombia Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED María Corina Machado "En las próximas horas": Henry Alviárez sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela España “Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías Flávio Bolsonaro Bolsonaro forma parte de la lista: así es como Trump ha apoyado a los candidatos de derecha en América Latina Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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