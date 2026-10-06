ONU extiende trabajo de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela | TalCual

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  • 6 de octubre de 2026
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ONU extiende trabajo de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela Luisa Quintero octubre 6, 2026 Ocho Estados propusieron la continuación de las investigaciones que ha adelantado la Misión de Determinación, así como el trabajo de la oficina que lidera el alto comisionado Volker Türk Con 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió este martes extender, por un periodo de dos años, el mandato de la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado para DDHH sobre Venezuela. Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay y Chile propusieron la resolución L.18, que garantiza la continuación de las investigaciones por torturas, persecución, desapariciones forzadas, violencia sexual y sus responsables que ha adelantado la misión compuesta por los expertos Sofía Macher, Alex Neve y María Eloísa Quintero, así como el trabajo de la oficina que lidera el alto comisionado Volker Türk. «Las circunstancias en Venezuela han cambiado de manera significativa. En ese cambio han llegado anuncios de reformas y algunas acciones concretas que se valoran», como la liberación de presos políticos y la reanudación del trabajo con la Oficina del Alto Comisionado, dijo el representante de Chile ante el Consejo de DDHH de la ONU al exponer la resolución. Sin embargo, insistieron estos ocho Estados, se mantienen las «instituciones, el marco jurídico y los mecanismos de represión» señalados como parte del entramado que permite y alienta las continuas violaciones de derechos humanos a la sociedad civil, especialmente aquellos identificados como opositores o considerados como tales. «Las medidas y reformas anunciadas resultan, a lo sumo, parciales, condicionales y reversibles», dijo el representante chileno, en sintonía con lo expresado en el último informe de la Misión de Determinación de Hechos, presentado el pasado 18 de septiembre ante el Consejo. «Necesitamos ver cambios», r

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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