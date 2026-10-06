Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED | NTN24.COM

Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED | NTN24.COM
Breaking
  • 6 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
0 0 1 minute read

Colombia Programa: La Mañana Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Colombia es el país con más ataques con drones explosivos del continente, la organización internacional ACLED identificó que Colombia concentra 97 de los 182 municipios afectados por ataques con drones explosivos en América Latina, liderando la incidencia regional con el 53,3% de los casos. María Fernanda Arocha, analista de Latinoamérica para ACLED organismo independiente de monitoreo de conflictos que proporciona datos y análisis en tiempo real sobre conflictos violentos en todos los países y territorios del mundo, dialogó al respecto con La Mañana de NTN24. También le puede interesar Colombia Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED María Corina Machado "En las próximas horas": Henry Alviárez sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela España “Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías Flávio Bolsonaro Bolsonaro forma parte de la lista: así es como Trump ha apoyado a los candidatos de derecha en América Latina Delcy Rodríguez "Demuestra la traición de Delcy a Maduro": Graterol analiza documento que niega inmunidad al dictador Diosdado Cabello Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina: jugará su último partido este martes en el Monumental de Buenos Aires | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Admiten tutela contra el expresidente Gustavo Petro por señalamientos del supuesto “fraude electoral”: ¿deberá retractarse? | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

«Es crucial para nuestra economía industrial»: Llegaron a EEUU las 15.000 toneladas de aluminio enviadas desde Venezuela – bancaynegocios.com

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez” | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

ONU extiende trabajo de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela | TalCual

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

ConocoPhillips: Venezuela podría necesitar una década y miles de millones de dólares para recuperar su industria petrolera – bancaynegocios.com

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Autoridad climatológica de Colombia alerta por onda tropical desde Venezuela que podría generar fuertes lluvias en diferentes regiones | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

La petición de Shakira a Gerard Piqué tras acudir a un juzgado de Barcelona por el régimen de visitas de sus hijos | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

La polémica que desató Trump al sugerir que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego – BBC News Mundo

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in