Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED | NTN24.COM

Colombia Programa: La Mañana Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Colombia es el país con más ataques con drones explosivos del continente, la organización internacional ACLED identificó que Colombia concentra 97 de los 182 municipios afectados por ataques con drones explosivos en América Latina, liderando la incidencia regional con el 53,3% de los casos. María Fernanda Arocha, analista de Latinoamérica para ACLED organismo independiente de monitoreo de conflictos que proporciona datos y análisis en tiempo real sobre conflictos violentos en todos los países y territorios del mundo, dialogó al respecto con La Mañana de NTN24. También le puede interesar Colombia Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED María Corina Machado "En las próximas horas": Henry Alviárez sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela España “Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías Flávio Bolsonaro Bolsonaro forma parte de la lista: así es como Trump ha apoyado a los candidatos de derecha en América Latina Delcy Rodríguez "Demuestra la traición de Delcy a Maduro": Graterol analiza documento que niega inmunidad al dictador Diosdado Cabello Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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