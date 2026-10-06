ConocoPhillips: Venezuela podría necesitar una década y miles de millones de dólares para recuperar su industria petrolera – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2025/05/ConocoPhillips.jpg 2026-10-06 12:58:27 2026-10-06 13:05:37 06/10/2026 01:05 PM Helen Currie, economista ⁠jefe de la empresa energética ConocoPhillips, enfatizó que la «estabilidad real» y las «condiciones fiscales razonables» son algunos aspectos importantes que necesitan las naciones que buscan recuperarse tras años de sanciones energéticas. Energía condiciones fiscales ConocoPhillips ESTABILIDAD Helen ‌Currie industria inversión producción recuperación sanciones Venezuela La economista ⁠jefe de la empresa energética ConocoPhillips, Helen ‌Currie, indicó este martes 6 de octubre de 2026, que Venezuela requerirá «un largo plazo» para recuperarse y alcanzar la magnitud de productor mundial de petróleo que fue hace años.«Venezuela necesita un largo plazo para recuperarse y alcanzar el volumen y ‌la magnitud de ​productor mundial de ​petróleo que ​era», dijo en la conferencia organizada por ​el Instituto ​Baker de la Universidad Rice.La economista consideró que la nación caribeña podría necesitar al menos una década y decenas de miles de millones de dólares en inversión para recuperar su industria petrolera, según publicó la agencia de noticias Reuters.Igualmente, puntualizó que «el tiempo ni siquiera empieza a correr hasta que exista un régimen fiscal estable y transparente, un conjunto de condiciones fiscales y un sistema jurídico sólido y duradero».Lea más contenido interesante y actual: «Es crucial para nuestra economía industrial»: Llegaron a EEUU las 15.000 toneladas de aluminio enviadas desde Venezuela José Antonio Kast envía Presupuesto 2027 y pide autorizar 25.000 millones de dólares de deuda Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.Síguenos en nuestro Canal de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y Facebook Comparte este artículo

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original