Autoridad climatológica de Colombia alerta por onda tropical desde Venezuela que podría generar fuertes lluvias en diferentes regiones | NTN24.COM

Clima Autoridad climatológica de Colombia alerta por onda tropical desde Venezuela que podría generar fuertes lluvias en diferentes regiones octubre 6, 2026 Por: Luis Cifuentes Lluvias en Colombia – Foto: EFE Estas ondas tropicales son perturbaciones atmosféricas caracterizadas por áreas de baja presión que se desplazan de este a oeste en las latitudes tropicales. Compartir en: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia emitió una alerta meteorológica ante la presencia de dos ondas tropicales que afectarán diferentes regiones del país durante los próximos días, una de ellas proveniente de Venezuela.Según el reporte oficial publicado el 5 de octubre de 2026, la onda tropical número 55 se localiza al noriente de Venezuela y se desplaza hacia el occidente entre 10 y 15 nudos, a lo largo de los 60°W, al sur de los 20°N. Esta formación meteorológica ingresará a territorio colombiano en la noche del 6 de octubre, con tránsito al Territorio Nacional previsto entre el 7 y 8 de octubre.VEA TAMBIÉNEl Servicio Geológico Colombiano asegura que la frecuencia sísmica en Chocó y Tolima está disminuyendo tras más de 1600 sismos desde el terremotooRegiones en las que podrían presentarse fuertes lluviasEl Ideam indicó que la onda tropical número 55 "podría favorecer principalmente en la región Caribe, región Pacífica y norte de la región Andina" la ocurrencia de precipitaciones significativas. La entidad continuará monitoreando permanentemente la evolución y desplazamiento de esta formación atmosférica, así como su posible influencia sobre las condiciones hidrometeorológicas del país.Paralelamente, el organismo climatológico reportó el seguimiento de la onda tropical número 54, que se desplaza hacia el occidente entre 5 y 10 nudos, a lo largo de los 85°W, al sur de los 21°N. Se espera que genere convección moderada dispersa sobre Nicaragua y Honduras, continuando su tránsito hacia Centroamérica durante los próximos días.Estas ondas tropicales son perturbaciones atmosféricas caracterizadas por áreas de baja presión que se desplazan de este a oeste en las latitudes tropicales, generando nubosidad e incremento en las precipitaciones. Aunque no todas se convierten en ciclones tropicales, pueden generar condiciones meteorológicas adversas como lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes.Las autoridades recomiendan a los habitantes de las regiones Caribe, Pacífica y norte de la región Andina estar atentos a las actualizaciones y tomar precauciones ante posibles afectaciones por lluvias.VEA TAMBIÉNDos barcos comerciales son atacados por drones en el mar Negro frente a la costa de BulgariaoLa temporada de ondas tropicales en el Atlántico y el Caribe representa un fenómeno recurrente que requiere monitoreo constante debido a su capacidad para generar condiciones climáticas extremas que pueden afectar infraestructuras, actividades económicas y la seguridad de las comunidades en zonas vulnerables. Temas relacionados: Clima Lluvias Tormenta Pacífico Caribe Venezuela

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original