La petición de Shakira a Gerard Piqué tras acudir a un juzgado de Barcelona por el régimen de visitas de sus hijos | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
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Shakira La petición de Shakira a Gerard Piqué tras acudir a un juzgado de Barcelona por el régimen de visitas de sus hijos octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Shakira y Gerard Piqué – Foto EFE Tras más de una década juntos conviviendo mayormente en Barcelona, la pareja anunció su separación en junio de 2022. Compartir en: La estrella colombiana Shakira y su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, acudieron este martes a un juzgado de Barcelona para discutir el régimen de visitas que acordaron para sus hijos tras su separación hace cuatro años, informó el equipo legal de la artista.Shakira, quien se encuentra en plena serie de conciertos en Madrid, solicitó reducir los viajes transatlánticos de corta estancia de los menores entre Miami, donde viven con ella, y Barcelona, donde reside el padre, "para proteger su bienestar emocional, físico y académico", según explicaron sus representantes legales en un comunicado.Para ello, propone que sea Piqué quien se desplace a Miami en los periodos vacacionales de pocos días, facilitando que los menores puedan "mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", agregan.Con su petición, la cantante "no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre", subraya sin embargo la nota.VEA TAMBIÉNEsta es la nueva fecha que Shakira sumó en Madrid para cerrar su gira por EspañaoShakira y Piqué revelaron en 2011 su relación sentimental, de la que después nacerían dos hijos, Milan y Sasha, en 2013 y 2015. Tras más de una década juntos conviviendo mayormente en Barcelona, la pareja anunció su separación en junio de 2022.Unos meses después, alcanzaron un acuerdo para la custodia de sus hijos, tras el cual la artista dejó Barcelona y se trasladó a vivir con los niños a Miami. Piqué, por su parte, dispone de varios días al mes y vacaciones para estar con ellos.La estrella de Barranquilla, de 49 años, se encuentra cerrando su exitosa gira mundial en Madrid, donde el 18 de sept

Fuente: NTN24 Ent — Ver nota original

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