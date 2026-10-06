La polémica que desató Trump al sugerir que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego – BBC News Mundo

La polémica que desató Trump al sugerir que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego – BBC News Mundo
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  • 6 de octubre de 2026
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Fuente de la imagen, Getty Images Las declaraciones de Donald Trump en las que aseguró que Irán podría "destruir" Los Ángeles y San Diego provocaron una fuerte reacción de los políticos en California y una réplica enérgica por parte de la Casa Blanca. El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió a los comentarios —hechos por Trump durante una parada de campaña en Nebraska— calificándolos de "desquiciados y peligrosos", mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, los describió como amenazas y un intento de "alentar ataques contra vidas estadounidenses". Sin embargo, según la Casa Blanca, Trump estaba diciendo que estas dos ciudades estadounidenses se habrían visto amenazadas por Irán si él no hubiera lanzado la guerra contra el país persa a principios de este año. Tanto Los Ángeles como San Diego albergan importantes instalaciones militares estadounidenses, incluidos puertos navales y bases de la Fuerza Aérea. 00:22Título del video, Las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre Irán y CaliforniaDurante un discurso en Nebraska sobre el conflicto con Irán, Trump dijo: "Es un precio pequeño a pagar por mantener al mundo seguro, por mantener a nuestro país seguro. Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego". Algunos sectores del público aplaudieron al escuchar los comentarios sobre las dos ciudades californianas. El alcalde de San Diego, Todd Gloria, escribió en una publicación en X que la ciudad no era daño colateral, al tiempo que exigía a Trump que la mantuviera al margen de su "discurso bélico imprudente". En una segunda publicación en su cuenta oficial de X, el gobernador de California, compartió un artículo del Los Angeles Times sobre los comentarios, calificándolos de "repugnantes e inaceptables". Final de Más leídas Trump aún no ha respondido a las declaraciones de los líderes de California. En una publicación en X, el director de comunicaciones d

Fuente: BBC Mundo — Ver nota original

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