“Ya soy rico, no necesito correr”: jugador brasileño revela lo que le decía el colombiano Jhon Durán cuando compartían equipo en Europa | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
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Jhon Jader Durán "Ya soy rico, no necesito correr": jugador brasileño revela lo que le decía el colombiano Jhon Durán cuando compartían equipo en Europa octubre 6, 2026 Por: Luis Cifuentes Jhon Jader Durán, jugador colombiano – Foto: EFE En entrevista con Charla Podcast, el actual jugador del Atlético de Mineiro aseguró que Durán le decía que no necesitaba correr en los entrenamientos. Compartir en: Un futbolista brasileño sorprendió en los últimos días con revelaciones sobre el delantero colombiano Jhnon Durán y su comportamiento en uno de los clubes por los que pasó en Europa.Se trata del jugador Frederico Rodrigues Santos, mejor conocido como Fred, quien reveló detalles del comportamiento del atacante colombiano cuando compartían camerino en el Fenerbahçe de Turquía.VEA TAMBIÉNPobre comienzo de Marcelo Gallardo con la selección de Ecuador: no ganó un solo partido de los tres que disputóoEn entrevista con Charla Podcast, el actual jugador del Atlético de Mineiro aseguró que Durán le decía que no necesitaba correr en los entrenamientos.“A Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía: ‘Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí’. Me respondía: ‘Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto”, reveló Fred.Además, aseguró que el delantero del Benfica se la pasaba en el Departamento Médico del club turco. “Luego se iba directamente al departamento de salud a vaguear”, resaltó.Fred también dio a conocer que la actitud de Durán comenzó a cambiar con el paso del tiempo en el club turco.“Cuando llegó por primera vez al Fenerbahçe, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó”, contó.A su vez, el jugador se mostraba muy interesado por el dinero y quería ganar cada vez más.VEA TAMBIÉN“Esa falta de consistencia inicial me perjudicó”: Carlos Alcaraz remonta ante Jaume Munar y se clasifica para la final del Abierto de Tokioo“Cuando firmó con el Zenit, le dije: ‘Ahora vas a ganar aún m

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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