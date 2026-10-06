Quién es y cuál fue el crimen de Nidal Hasan, el militar al que Trump autorizó ejecutar con un pelotón de fusilamiento – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Oficina del Sheriff del Condado de Bell vía Getty Images El Pentágono ha anunciado que ejecutará a un excomandante del Ejército de EE.UU. mediante un pelotón de fusilamiento; se tratará de la primera ejecución militar de este tipo en más de 60 años. Nidal Malik Hasan mató a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009 e hirió a otros 32. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo este lunes en redes sociales que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había sugerido esto y que el presidente Donald Trump lo había aprobado. Será la primera ejecución militar por fusilamiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Parnell declaró que el secretario del Ejército determinará la fecha y el lugar de la ejecución. "Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan", escribió en X. Hasan, un psiquiatra del Ejército estadounidense originario de Virginia, mató a 13 soldados en la base de Texas en 2009; más tarde admitió ante el tribunal ser el autor de los disparos y pidió disculpas por "cualquier error". Durante su consejo de guerra en 2013, afirmó que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán. Final de Más leídas Tenemos una nueva appTodas las noticias que necesitas están en BBC World Service Descárgala aquí Fin de Anuncio app La matanza del 5 de noviembre de 2009 fue el ataque más mortífero ocurrido jamás en una base militar estadounidense fuera de un contexto de combate. El ataque tuvo lugar en un edificio médico. En ese momento estaba abarrotado con soldados que esperaban por revisiones médicas y vacunas antes de ser desplegados en misión. Actualmente, Hasan es uno de los cuatro reclusos que se encuentran en el corredor de la muerte del sistema militar estadounidense. Según la legislación militar, una ejecución militar requiere la aprobación del presidente de los Estados Unidos. Asimismo, para proceder, se necesita una revisión de apelación y una resolución definitiva sobre

Fuente: BBC Mundo — Ver nota original