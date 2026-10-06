El Parlamento de Venezuela instaló una comisión para reformar la criticada ley contra el odio

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Política
  • 6 de octubre de 2026
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EscucharPuntos claveResumenLa Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela 06 Oct, 2026 09:56 a. m. ESTGuardarEl Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, instaló este lunes una comisión para reformar la ley contra el odio, criticada como un instrumento de persecución contra opositores y cuya derogación piden varias ONG.En una declaración a medios, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, informó sobre la instalación de esta “comisión especial”, integrada por 11 diputados, luego de que la mandataria encargada Delcy Rodríguez solicitara la pasada semana a su hermano y presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, una reforma parcial de esta ley.PUBLICIDADAsimismo, detalló que se estableció una agenda de trabajo para elaborar el proyecto de reforma de esta ley, que luego se remitirá al Tribunal Supremo de Justicia para que lo valide. Una vez completado este paso, prosiguió, el proyecto se llevará al Parlamento, donde se debatirá su aprobación.Infante anticipó que se trabajará en la despenalización de la ley y también en “algunas definiciones necesarias” para asegurar su “correcta aplicación”.“¿Qué hemos definido? Una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana (…). Seguro nos encontraremos con víctimas y afectados del odio, la violencia, y también que fueron de alguna manera afectados por la implementación inadecuada de la ley”, apuntó.PUBLICIDADDelcy Rodríguez solicita a la Asamblea de Venezuela reformar la cuestionada Ley contra el OdioSegún la ONG Cecodap, un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 en Venezuela por delitos previstos en la ley contra el odio, un período marcado por la crisis originada tras la denuncia de fraude electoral de la oposición ante la auto-proclamada reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de esta

Fuente: Infobae VE — Ver nota original

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