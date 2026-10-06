Primera Edición: Cumbre Bursátil y Financiera 2026 reunirá en Caracas a líderes del sector financiero nacional e internacional – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2024/10/InversionesFinanzasTecnologia.jpg 2026-10-06 11:09:52 2026-10-06 11:15:10 06/10/2026 11:15 AM | Por Nota de Prensa La actividad organizada por la Comisión de Capital Humano del Concejo Municipal de Chacao en alianza con instituciones diplomáticas, académicas y del sector bursátil y financiero nacional e internacional, se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre, en el Centro Cultural Chacao, en Caracas. Noticias sobre Finanzas Alcaldía de Chacao Banca Cavespa Finanzas inteligencia artificial mercado de valores regulación renta variable retail Tecnología Venezuela En el marco de las iniciativas de los sectores públicos y privados para el impulso económico y el desarrollo del sector productivo venezolano, se anunció oficialmente la celebración de la Primera Edición de la Cumbre Bursátil y Financiera 2026.Un encuentro diseñado para el análisis del mercado de valores, las finanzas y las nuevas tecnologías aplicadas en el mercado bursátil y financiero.La actividad es organizada por la Comisión de Capital Humano del Concejo Municipal de Chacao con el patrocinio institucional de la Embajada de España en Venezuela, la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio (CAVESPA), la Alcaldía de Chacao y con alianza técnica-académica y estratégica de INSBANCA, Instituto de Capacitación Bancaria y Financiera de Venezuela.Durante la presentación a los medios de comunicación, el comité organizador destacó la trascendencia de generar espacios de encuentro entre el sector público, los entes que conforman el mercado de valores nacionales y extranjeros, la banca, la academia, así como la empresa pública y privada.«Esta iniciativa busca ofrecer herramientas concretas para comprender las dinámicas del mercado de valores y brindar soluciones de financiamiento real al sector productivo nacional», señalaron los voceros del evento.La Primera Edición de la Cumbre contará con una programación de dos jornadas consecutivas que integr

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