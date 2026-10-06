El 76% de las empresas del sector químico venezolano opera por debajo del 40% de su capacidad instalada – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2022/05/empresas-quimicas.jpg 2026-10-06 10:28:53 2026-10-06 10:29:25 06/10/2026 10:29 AM Reinaldo Gabaldón, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), enfatizó que el sector químico venezolano no se opone a que vengan inversionistas extranjeros. Empresas Asoquim capacidad empresas importaciones inversión operatividad producción Reinaldo Gabaldón Venezuela El presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), Reinaldo Gabaldón, el sector tuvo «una ligera recuperación» en el segundo trimestre del año en comparación al año pasado, según una encuesta realizada por la institución privada.Asimismo, dijo que «estamos hablando de un nivel de utilización con la capacidad instalada del 30% aproximadamente y cuando hacemos la curva de distribución de capacidad, nos encontramos con que el 76% de las empresas del sector están operando por debajo del 40%».«A pesar de esta ligera recuperación, el sector todavía tiene un gran nivel de capacidad ociosa que representa la oportunidad de seguir creciendo», resaltó.Reinaldo Gabaldón acotó que el aumento en los niveles de producción y de venta ha sido ligero y puntualizó que en el país se está haciendo productos, pero el sector está compitiendo de forma desigual con muchas de las importaciones provenientes de países como China, Colombia y Turquía.Inversión extranjeraEl gremialista sostuvo que sí hay espacio para la inversión extranjera en la industria química nacional: «el sector químico nacional no se opone a que vengan inversionistas extranjeros».Igualmente, destacó en Unión Radio que se está empezando a ver gente tocando puertas a ver si hay interés en invertir en el sector y enfatizó que las encuestas que se han hecho dentro del sector manifiestan que hay una actitud positiva a que se establezca asociación con inversores internacionales.Lea más contenido interesante y actual: Reuters: Shell ve una ven

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original