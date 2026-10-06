Médicos del Zulia denuncian que los apagones destruyen medicamentos y afectan la salud de la población

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  • 6 de octubre de 2026
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EscucharPuntos claveResumenFotografía de archivo del 29 de febrero de 2024 de una persona que camina en la oscuridad durante un corte eléctrico, en Maracaibo (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos 06 Oct, 2026 11:14 a. m. ESTGuardarEl Colegio de Médicos del estado Zulia advirtió sobre el impacto que tiene en el sistema de salud los constantes y extensos apagones que sufre el estado más poblado del país.“Los cortes de 12 horas diarias destruyen medicamentos e insumos biológicos. Exigimos habilitar centros de acopio para el resguardo de insumos críticos, pertenecientes a pacientes vulnerables que no disponen de recursos propios para mantener el enfriamiento de medicamentos, como insulina y otros insumos biológicos”, declaró la presidenta de la organización gremial, Dianela Parra.PUBLICIDADParra enfatizó que “sin luz, no hay salud”. “Hay pacientes que dependen exclusivamente de la energía eléctrica porque tiene que disponer de un equipo. Es responsabilidad del gobierno todo lo que ocurre con los pacientes por falta de insumos, de equipos, porque no tienen como garantizar la conservación de sus medicamentos”, subrayó.Indicó que “someter a la población a prolongadas interrupciones del servicio eléctrico bajo las extremas condiciones climáticas de Maracaibo y del estado Zulia, impone una carga psicológica insostenible”. Fronteriza con Colombia, rica en petróleo y famosa por sus altas temperaturas, en la región la sensación térmica puede llegar hasta los 40 grados centígrados.PUBLICIDADMás vatiosEl ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, informó este lunes 5 de octubre desde el estado Zulia la incorporación de 150 megavatios al sistema eléctrico nacional.“Hemos puesto en funcionamiento la unidad de generación Termozulia 5. Esto es parte del plan que se anunció en días pasados y con ello se están incorporando 150 megavatios al sistema eléctrico nacional, con una incidencia directa en la región zuliana”, detalló el funcionario.El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcal

Fuente: Infobae VE — Ver nota original

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