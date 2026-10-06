Los familiares de presos por el caso de contrabando en PDVSA exigieron su libertad

EscucharPuntos claveResumenLos familias de presos por el caso de contrabando en PDVSA exigiéron su libertad06 Oct, 2026 09:49 a. m. ESTGuardarFamiliares de 77 personas detenidas por un presunto contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reiteraron este lunes su pedido de medidas sustitutivas que permitan a estas personas continuar su juicio en libertad, tal como ha sucedido desde inicios de este año con los presos políticos.El caso de estos detenidos se conoce como ‘PSVSA-Obrero’ e involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera, a obreros de bajo rango de la empresa y hasta a funcionarios policiales y militares. Los familiares han reportado distintas cifras de detenidos relacionados a esta causa: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160.PUBLICIDADFamilias piden libertad de presos por presunto caso de contrabando en PDVSALa abogada Zimarú Fuentes, familiar de uno de los detenidos, explicó que unas 76 personas vinculadas a este caso han sido liberadas, pero aseguró que todavía quedan detenidas “54 personas por Anzoátegui (noreste), diez por Carabobo (centro), nueve en Falcón (noroeste), una en Distrito Capital y tres que fueron sentenciadas el 1 de octubre en La Guaira (norte)”.En una rueda de prensa, Fuentes pidió que las medidas cautelares concedidas a un primer grupo de estas personas se extiendan al resto para que “puedan enfrentar su proceso y su juicio en libertad”.La defensora además explicó que hay varias irregularidades alrededor de la causa que, advirtió, sigue el patrón de detenciones de presos políticos.Además, indicó que el fiscal que inició la investigación, Jean Karín López Ruiz, fue acusado de corrupción y se desconoce su paradero.La defensora explicó que hay varias irregularidades alrededor de la causa que, advirtió, sigue el patrón de detenciones de presos políticosDe igual forma, pidió atención médica “urgente” para cuatro presos: Larry José Moya, quien tiene “graves compl

Fuente: Infobae VE — Ver nota original