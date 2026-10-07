¿Ya Maduro no entra en la ecuación?: Diosdado Cabello pide al PSUV “consolidar el respaldo” a Delcy Rodríguez | NTN24.COM

Chavismo ¿Ya Maduro no entra en la ecuación?: Diosdado Cabello pide al PSUV "consolidar el respaldo" a Delcy Rodríguez octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, junto a colaboradores del chavismo – Foto: EFE Cabello pasó de mantener una retórica antiimperialista a adoptar un perfil más defensivo tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026. Compartir en: El integrante de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, instó a la militancia del PSUV a "mantener la unidad en sus filas" y a consolidar el respaldo a la gestión de la jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.VEA TAMBIÉNHenrique Capriles pide sacar del aire el programa televisivo de Diosdado Cabello: "¿Por qué los venezolanos tenemos que financiar eso?"oDurante un acto político, Cabello sostuvo: "Hoy tenemos un gran reto: seguir acompañando a la hermana presidenta Delcy Rodríguez en todos los frentes de batalla, porque es la fuerza de un pueblo lo que nos da a nosotros el largo aliento".VEA TAMBIÉNPese a la narrativa de Delcy Rodríguez, Venezuela volvió a quedar en la última posición del Índice de Libertad Económicao"Hoy no hubo invitaciones especiales para nadie; aquí está marchando el que quiso marchar", acotó el señalado miembro de la cúpula dictatorial de Venezuela."Queremos un mundo de iguales, un mundo no de grupos ni donde privilegiados tengan beneficios que no tienen los demás. Hugo Chávez rompió con eso", agregó.Cabello pasó de mantener una retórica antiimperialista a adoptar un perfil más defensivo tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.VEA TAMBIÉNMujer regresó a Venezuela tras visitar a sus hijos en el extranjero y encontró su vivienda ocupadaoAntes de la comentada fecha, Cabello se proyectaba como el inquebrantable "número dos" del régimen.Igualmente, hasta el momento, Cabe

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