Nicolás Maduro y Cilia Flores se enfrentarían a nuevos cargos en Estados Unidos por torturas contra ciudadanos norteamericanos en Venezuela | NTN24.COM

Nicolás Maduro Nicolás Maduro y Cilia Flores se enfrentarían a nuevos cargos en Estados Unidos por torturas contra ciudadanos norteamericanos en Venezuela octubre 7, 2026 Por: Luis Cifuentes Nicolás Maduro y Cilia Flores Así lo reveló CNN, al tiempo que confirmó que las denuncias podrían conocerse este mismo jueves, día en el que Cilia Flores tendrá audiencia en Nueva York. Compartir en: Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se enfrentarían a nuevos cargos por torturas en contra de ciudadanos norteamericanos presos en Venezuela.Así lo reveló CNN, al tiempo que confirmó que las denuncias podrían conocerse este mismo jueves, día en el que Cilia Flores tendrá audiencia en Nueva York.VEA TAMBIÉN"Ordenó secuestros, palizas y asesinatos": este es el horror que refleja el indictment de Cilia FloresoDe acuerdo con la investigación conocida, los fiscales de Nueva York sumarán nuevos cargos contra Maduro y su esposa por la detención ilegal de más de una docena de ciudadanos de Estados Unidos por el régimen venezolano.Además, otras personas que hacen parte del régimen represivo también enfrentarían cargos por los delitos de tortura.Cabe resaltar que Estados Unidos ha señalado que el régimen venezolano utilizaba a ciudadanos norteamericanos como forma de canje para aliviar las sanciones por parte de Washington.VEA TAMBIÉN"En Venezuela vamos a abrir un proceso penal contra Maduro y Cilia Flores": anuncia Carlos RamírezoAlgunos norteamericanos que estuvieron presos por el régimen madurista alegaron en una demanda que fueron sometidos a tortura con agua, electrocución y hasta amenazas de agresión sexual.Incluso, ejecutivos petroleros que viajaron a Venezuela en 2017 y permanecieron detenidos por el régimen aseguraron que fueron sometidos a torturas en cárceles venezolanas. Temas relacionados: Nicolás Maduro Cilia Flores Torturas en Venezuela Presos políticos Nueva York

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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