EE.UU. ultima nuevos cargos contra Maduro por las torturas a estadounidenses La Fiscalía ha interrogado a víctimas liberadas y estudia imputar a otros jerarcas chavistas; algunos nombres permanecen bajo secreto de sumario Trump multiplica por cinco las compras de petróleo a Venezuela desde la captura de Maduro Regala esta noticia Añádenos en Google Nicolás Maduro, el día de su detención. (EFE) David Alandete Corresponsal en Washington 07/10/2026 Actualizado a las 23:38h. La causa penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos está a punto de ampliarse. La Fiscalía lleva semanas preparando nuevos cargos contra ambos por las torturas sufridas por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela y estudia imputar también a otros antiguos jerarcas … chavistas por su participación en esos abusos, según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por ABC. La nueva imputación, que se prepara en secreto desde hace tiempo, podría hacerse pública esta misma semana, según esas fuentes, aunque algunos de los nombres de los investigados permanecen todavía bajo secreto de sumario. El movimiento reforzaría considerablemente el caso que Maduro y Flores afrontan ya ante la justicia federal estadounidense, hasta ahora centrado principalmente en narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas en otra macrocausa. La investigación sobre las torturas lleva tiempo avanzando de forma paralela. Los fiscales han interrogado a ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela y posteriormente fueron liberados, y que ahora están cooperando con las autoridades para reconstruir las cadenas de responsabilidad dentro del aparato venezolano. Los investigadores han examinado los casos de más de una docena de estadounidenses que Washington consideró detenidos injustamente durante los años de Maduro. Noticia relacionada EE.UU. revela que Delcy nunca pidió inmunidad para Maduro y dejó vía libre a su juicio David Alandete

Fuente: ABC Espana —

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