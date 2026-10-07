De combatir contra Al Qaeda a Sudamérica: estos son los drones que EEUU envía a Colombia y Ecuador | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Drones Programa: Club de Prensa De combatir contra Al Qaeda a Sudamérica: estos son los drones que EEUU envía a Colombia y Ecuador octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Los drones MQ-9 Reaper que Estados Unidos ha usado para combatir a la organización terrorista de Al Qaeda llegan a Colombia y Ecuador para hacerle frente a la lucha contra el narcotráfico, en medio de la cooperación militar de Washington con los países integrantes del Escudo de las Américas. También le puede interesar Drones De combatir contra Al Qaeda a Sudamérica: estos son los drones que EEUU envía a Colombia y Ecuador Elliott Abrams Entrevista | "EE. UU. está aceptando que el regreso de María Corina traería un cambio": Elliott Abrams Colombia Nuevo golpe a la estructura de alias ‘Calarcá’: así fue el macro operativo de De la Espriella que dejó 5 detenidos Incendio Impresionantes imágenes del brutal incendio en una de las refinerías más grandes de Venezuela Cilia Flores "Ordenó secuestros, palizas y asesinatos": este es el horror que refleja el indictment de Cilia Flores Juicio contra Maduro "En Venezuela vamos a abrir un proceso penal contra Maduro y Cilia Flores": anuncia Carlos Ramírez Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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