Cristiano Ronaldo en medio de crisis por abandono de concentración le deja un mensaje a Messi en el que menciona a selección | NTN24.COM

Lionel Messi Cristiano Ronaldo en medio de crisis por abandono de concentración le deja un mensaje a Messi en el que menciona a selección octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, futbolistas – Fotos: EFE Cristiano Ronaldo en medio de crisis por abandono de concentración le deja un mensaje a Messi en el que menciona a selección. Compartir en: Apenas 24 horas después de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, varias celebridades se han pronunciado por el fin de lo que es una era dorada en el fútbol mundial y tras un posteo que hizo el jugador.Entre las miles de reacciones al posteo de Messi, destacó la de Cristiano Ronaldo."Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre", escribió el astro portugués. "Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", agregó.VEA TAMBIÉNCristiano Ronaldo revela los ocho puntos que Jorge Jesus debía explicar tras la polémica con la selección de PortugaloAunque protagonizaron una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol, Messi y Cristiano Ronaldo han mantenido una relación marcada por el respeto mutuo.El mensaje de CR7 llegó en momentos en que el delantero luso, de 41 años, se encuentra en el centro de la polémica por haber abandonado recientemente la concentración de Portugal en medio de diferencias con el seleccionador Jorge Jesus.Lionel Messi confesó este miércoles en el posteo que ya extraña a la Albiceleste, tras una jornada cargada de emoción que incluyó lágrimas, ovaciones y homenajes ante más de 80.000 personas en Buenos Aires.Messi, de 39 años, cerró el martes su etapa con la selección al marcar de penal en el triunfo 3-0 sobre Benín, el último capítulo de una carrera histórica con la camiseta albiceleste."Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió el astro en su cuenta de Instagram."Fue un camino increíble, lleno

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original