“Estamos negociando con unos secuestradores”: Zair Mundaray analiza denuncia de magistrada obligada a inhabilitar a María Corina Machado | NTN24.COM

Zair Mundaray Programa: La Tarde "Estamos negociando con unos secuestradores": Zair Mundaray analiza denuncia de magistrada obligada a inhabilitar a María Corina Machado octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 "El Tribunal Supremo de Justicia tiene que ser barrido", señaló Mundaray en NTN24. También le puede interesar Zair Mundaray "Estamos negociando con unos secuestradores": Zair Mundaray analiza denuncia de magistrada obligada a inhabilitar a María Corina Machado Cilia Flores ¿Logrará Cilia Flores convencer al juez de su caso para lograr la prisión provisional? Drones De combatir contra Al Qaeda a Sudamérica: estos son los drones que EEUU envía a Colombia y Ecuador Elliott Abrams Entrevista | "EE. UU. está aceptando que el regreso de María Corina traería un cambio": Elliott Abrams Colombia Nuevo golpe a la estructura de alias ‘Calarcá’: así fue el macro operativo de De la Espriella que dejó 5 detenidos Incendio Impresionantes imágenes del brutal incendio en una de las refinerías más grandes de Venezuela Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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