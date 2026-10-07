Bloomberg: Empresa emergente de Wall Street lidera inversiones para la reactivación minera en Venezuela – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/03/minera-4.jpg 2026-10-07 18:18:01 2026-10-07 18:18:01 07/10/2026 06:18 PM Heeney Capital, empresa que impulsa las inversiones mineras estadounidenses en Venezuela, es una firma «pequeña y relativamente desconocida», pero con un «portafolio enorme», según Alexis Harmon, directora asociada del Centro de Energía Global del Atlantic Council. Energía aluminio Centro de Energía Global del Atlantic Council Heeney Capital Henry Heeney Inversiones estadounidenses inversiones mineras Mina Chocó Sean Pi Venezolana de Aluminio (CVG Venalum) Venezuela Wall Street El primer cargamento de aproximadamente 15.000 toneladas de aluminio que llegó a EE.UU. proveniente del mayor fundidor de Venezuela, marcó un hito temprano en los esfuerzos de la administración Trump por asegurar los vastos recursos minerales del país para las cadenas de suministro estadounidenses.Al recibir este cargamento, junto al secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, se encontraban los fundadores de Heeney Capital, una firma de inversión que se ha asociado con el gigante suizo del comercio de materias primas, Mercuria Energy Group, para enviar aluminio desde la empresa estatal venezolana Venalum y venderlo a fabricantes estadounidenses.Pero, en el mundo relativamente reducido de la industria minera y metalúrgica, pocos han oído hablar de Heeney Capital, con sede en Nueva York. La firma, una empresa privada cuyo sitio web está restringido a inversores registrados, se describe a sí misma como una inversora en proyectos mineros en etapa inicial.En cuestión de meses, sus cofundadores, Henry Heeney (de 38 años) y Sean Pi (de 36 años), han pasado de presentar propuestas breves a funcionarios de la administración Trump a desempeñar un papel central en los esfuerzos de Washington por reactivar la inversión minera estadounidense en Venezuela.«Son una firma muy pequeña y relativamente desconocida», señaló Alexis Harmon, directora asociada del Centro de

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