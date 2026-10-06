VIDEO: Donald Trump respalda el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Lapatilla octubre 05 2026, 3:42 pmPosteado en: Destacados, Internacionales, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Donald Trump. Foto: AP El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este lunes 5 de octubre la posibilidad de que María Corina Machado regrese a Venezuela, luego de que la líder de la oposición democrática venezolana publicara un artículo de opinión en The New York Post en el que anunció su intención de volver al país para acompañar el proceso político y preparar el camino hacia unas nuevas elecciones. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Consultado por el periodista David Alandete a las afueras de la Casa Blanca sobre si apoyaba el regreso de Machado, Trump respondió destacando su relación con la dirigente venezolana. «Sé una cosa, ella es una mujer muy buena. Ella me dio su Premio Nobel porque sabía que yo me lo había ganado. Y ella es una mujer muy buena, y todo va a salir bien», afirmó. La declaración se produjo un día después de que Machado difundiera su artículo, titulado “Por qué debo regresar a Venezuela — y el pueblo debe votar”, en el que sostuvo que su regreso es urgente y que su intención es recorrer el país, fortalecer la organización ciudadana y contribuir a un acuerdo nacional entre civiles y militares. https://sandia.datanubex.uk/wp-content/uploads/2026/10/ssstwitter.com_1791229231139.mp4 «Mi regreso es urgente. Mi deber es acompañar a nuestro pueblo y canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales. Debo estar allí, profundizando la organización ciudadana, fortaleciendo nuestra red cívica y for

Fuente: La Patilla — Ver nota original