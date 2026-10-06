EEUU recibió primer cargamento de aluminio venezolano en ocho años

Lapatilla octubre 05 2026, 8:27 pmPosteado en: Actualidad, Internacionales, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos. F. Carter Smith | Bloomberg | Getty Images El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, destacó este lunes 5 de octubre la llegada al país del primer cargamento de aluminio venezolano en ocho años y afirmó que el material tiene presencia en numerosos productos y sectores de la economía estadounidense. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Durante una entrevista con Fox News, Burgum explicó que el envío consta de 15.000 toneladas métricas y representa el primer despacho estratégico de aluminio venezolano hacia EEUU desde la normalización de las relaciones entre ambos países. “Aquí está el primer envío estratégico de aluminio a Estados Unidos desde Venezuela desde que se normalizó la relación. Son 15.000 toneladas métricas”, señaló. El funcionario buscó explicar a los consumidores estadounidenses cómo un cargamento de estas características puede tener impacto en su vida cotidiana. “Y sus espectadores podrían decir: ‘¿Cómo me afecta eso?’. Bueno, si están viendo el programa hoy, están usando aluminio”, afirmó. Burgum enumeró distintos productos y actividades en los que está presente este metal. “Si condujeron un automóvil hoy, un microondas, si tienen su teléfono celular, cualquier cosa que toquen. Y, por supuesto, las líneas de transmisión de electricidad entre los estados llevan aluminio”, dijo. Asimismo, destacó la importancia del material para el sector aeronáutico

Fuente: La Patilla — Ver nota original