Catar creará un fondo para que Venezuela pague su deuda con el BID y poder acceder a préstamos

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  • 6 de octubre de 2026
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Lapatilla octubre 05 2026, 2:29 pmPosteado en:  Actualidad, EconomíaCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto: Referencia   Catar llegó a un acuerdo para la creación de un fondo con recursos suficientes, para cancelar la deuda que Venezuela mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de manera inmediata. Por: Blanca Vera Azaf | Bitácora Económica Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Este fondo asumiría la deuda total que asciende a 2.500 millones de dólares e impondría un plan de pago con bajas tasas de interés. La razón de la creación de este fondo tiene que ver con la necesidad de hallar una vía para permitir que Venezuela pueda tener acceso a una línea de financiamiento por 8.000 millones de dólares que le otorgaría el multilateral.     LEE TAMBIÉN: El BID reabrió su oficina en Venezuela luego de siete años sin operar     Se pudo conocer que esta solución es la vía más rápida para solventar un problema de financiamiento para servicios públicos que tiene en este momento el régimen de Delcy Rodríguez, específicamente para proyectos de infraestructura como vías de comunicación; así como planes relacionados con la distribución del agua en todo el país. De igual manera, según se conoció, el préstamo del BID serviría también para la gestión presupuestaria del régimen chavista, es decir, recursos en efectivo para que pueda impulsar dentro de la administración pública un plan de recuperación. Con información de Bitácora Económica Compártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) T

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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