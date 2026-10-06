Más de 100 adolescentes imputados por la Ley contra el Odio en Venezuela entre 2024 y 2025

Más de 100 adolescentes imputados por la Ley contra el Odio en Venezuela entre 2024 y 2025
Breaking
  • 6 de octubre de 2026
- 4 minutos ago
0 1 1 minute read

Lapatilla octubre 05 2026, 10:49 amPosteado en:  Destacados, NacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto referencia de las detenciones arbitrarias en las protestas contra el régimen chavista   Un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 en Venezuela por delitos previstos en la ley contra el odio, en un período marcado por la crisis poselectoral tras la proclamada reelección de Nicolás Maduro como presidente, indicó Cecodap, ONG dedicada a la protección de los niños en el país. “No es solo una cifra. Son adolescentes que enfrentaron miedo, angustia e incertidumbre y la violencia de un sistema de justicia que no cumplió con las garantías mínimas previstas en la LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente)”, subrayó en su cuenta de X el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario El pronunciamiento del activista se da luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitara la semana pasada una reforma de la ley contra el odio. Sin embargo, varias ONG y partidos políticos han exigido más bien su derogación al considerar que viola la libertad de expresión y es un instrumento de persecución contra opositores. “Si la ley va a reformarse, sus derechos también deben estar en la discusión”, apuntó Trapani. Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de la ley, en 2017, según datos difundidos el pasado miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos. La LOPNNA fue aprobada en

Fuente: La Patilla — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Mutilaron a un expolicía por orden del Tren de Aragua: tres venezolanos recibieron dura condena en EEUU

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Sospechosos del sicariato de la periodista China Polo en Perú sufrieron fatal accidente en Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

“Ojalá no hubiese necesidad”: Diosdado Cabello justificó la aplicación infame de la “Ley contra el Odio”

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Fin del TPS para venezolanos: qué significa que el Supremo de EEUU deje sin efecto el expediente 26-4

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Madre exigió la libertad de su hijo, encarcelado por difundir un video de Maduro en WhatsApp

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Aplazaron audiencia de mujer que asesinó a niña venezolana en Chicago

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

VIDEO: Donald Trump respalda el regreso de María Corina Machado a Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

EEUU recibió primer cargamento de aluminio venezolano en ocho años

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Catar creará un fondo para que Venezuela pague su deuda con el BID y poder acceder a préstamos

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in