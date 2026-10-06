Más de 100 adolescentes imputados por la Ley contra el Odio en Venezuela entre 2024 y 2025

Lapatilla octubre 05 2026, 10:49 amPosteado en: Destacados, NacionalesCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto referencia de las detenciones arbitrarias en las protestas contra el régimen chavista Un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 en Venezuela por delitos previstos en la ley contra el odio, en un período marcado por la crisis poselectoral tras la proclamada reelección de Nicolás Maduro como presidente, indicó Cecodap, ONG dedicada a la protección de los niños en el país. “No es solo una cifra. Son adolescentes que enfrentaron miedo, angustia e incertidumbre y la violencia de un sistema de justicia que no cumplió con las garantías mínimas previstas en la LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente)”, subrayó en su cuenta de X el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario El pronunciamiento del activista se da luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitara la semana pasada una reforma de la ley contra el odio. Sin embargo, varias ONG y partidos políticos han exigido más bien su derogación al considerar que viola la libertad de expresión y es un instrumento de persecución contra opositores. “Si la ley va a reformarse, sus derechos también deben estar en la discusión”, apuntó Trapani. Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de la ley, en 2017, según datos difundidos el pasado miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos. La LOPNNA fue aprobada en

Fuente: La Patilla — Ver nota original