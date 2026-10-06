Después de los terremotos en Venezuela, varias mujeres buscan su futuro en EEUU

Lapatilla octubre 05 2026, 5:47 pmPosteado en: Actualidad, Internacionales, Terremoto Venezuela, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Estefany Bastidas dejó a sus tres hijos en Venezuela. Para ellos, aspira a una vida mejor. CNN Bajo el intenso sol de Tapachula, Andrea Sofía García no oculta el cansancio que siente después de haber recorrido cientos de kilómetros desde su natal Venezuela hasta esta ciudad ubicada en la frontera sur de México. Por CNN Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario “Ay, amigo, estoy cansada”, dice la joven, al tiempo que se estira. Reconoce que es la primera vez que emigra y asegura que está convencida de su meta: llegar a Estados Unidos, donde cree que puede reconstruir su vida y encontrar más oportunidades luego del doble sismo que sacudió su país el 24 de junio. Hasta hace unos meses, Andrea Sofía asistía a la escuela en Venezuela y trabajaba colocando cejas y pestañas postizas. Sin embargo, su mundo cambió a raíz del terremoto, que afectó el edificio donde vivía e impactó directamente a su familia. Su abuela fue una de las víctimas que dejó el siniestro, que hasta el último reporte oficial —publicado el 24 de agosto— había causado la muerte de 6.509 personas y cuantiosos daños materiales. En medio de este panorama, así como de una economía nacional que quedó cimbrada, Andrea Sofía concluyó que lo mejor para ella era dejar su tierra. Kerri Rivas dice que varios familiares suyos murieron en el terremoto en Venezuela. CNN “Mi futuro no está en Venezuela y decidí emigrar, salir de mi país con la busca del sueño americano”, dice la jov

Fuente: La Patilla — Ver nota original