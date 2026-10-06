FMI usará datos oficiales de Venezuela en sus evaluaciones por primera vez en años

FMI usará datos oficiales de Venezuela en sus evaluaciones por primera vez en años
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  • 6 de octubre de 2026
- 14 horas ago
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Lapatilla octubre 05 2026, 1:00 pmPosteado en:  Destacados, EconomíaCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn En la imagen un registro de archivo del escudo del Fondo Monetario Internacional (FMI), ubicado en la entrada de un edificio de la sede, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo.   El Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizará algunos datos de Venezuela en sus evaluaciones económicas por primera vez en muchos años. Por Jorgelina Do Rosario y Jorge Valero | Bloomberg Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Esto se produce después de que el FMI reanudara el contacto formal con la administración chavista de Delcy Rodríguez en Venezuela durante el pasado abril. En julio, un alto representante del FMI visitó Caracas —la primera visita de un alto funcionario del FMI en más de 20 años—, seguida de una visita de personal del FMI que concluyó su viaje a principios de septiembre. Según fuentes, las futuras evaluaciones del FMI sobre la economía venezolana se basarán, al menos en parte, en datos proporcionados por Venezuela, en lugar de depender por completo de las estimaciones del personal del FMI. La próxima edición de las “Perspectivas Económicas Globales” del FMI está programada para el 13 de octubre. Lea más en Bloomberg Compártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Co

Fuente: La Patilla Dep — Ver nota original

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