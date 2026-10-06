Dólar BCV sigue sin dar tregua al bolsillo de los venezolanos con una tendencia alcista imparable

Lapatilla octubre 05 2026, 6:52 pmPosteado en: Actualidad, EconomíaCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto: Referencia El Banco Central de Venezuela (BCV) actualizó este lunes el tipo de cambio oficial, que regirá para las operaciones comerciales de este martes 6 de octubre. Por: lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Según la cotización publicada por el organismo, el dólar continuó su tendencia al alza y se ubicó en 872,39 Bs, con un aumento de 1,03 bolívares (0,12 %) respecto a los 871,36 bolívares registrados al cierre del lunes 5 de octubre. Con el salario mínimo de 130 bolívares, congelado desde marzo de 2022, el ingreso base de los trabajadores continúa en apenas 0,15 dólares mensuales según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, lo que evidencia la pérdida sostenida de poder adquisitivo en moneda extranjera. LEE TAMBIÉN: ¿A cuánto llegará el dólar oficial? Econométrica revela su estimación para finales de 2026 Por su parte, el euro registró una ligera baja respecto a la jornada anterior y se situó en 977,22 Bs, lo que representa una disminución de 3,95 Bs (-0,40 %) frente a los 981,17 bolívares registrados el lunes 5 de octubre. El BCV actualiza diariamente estas tasas tomando como referencia el promedio ponderado de las operaciones bancarias, reflejando así la evolución oficial del mercado cambiario en el país. Compártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (

Fuente: La Patilla — Ver nota original