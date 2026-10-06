Cayeron siete venezolanos en Chile tras investigación por secuestro vinculado a microtráfico

Lapatilla octubre 05 2026, 8:35 pmPosteado en: Actualidad, Diáspora, SucesosCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Durante la madrugada de este viernes, funcionarios del Departamento OS9 de Carabineros junto al equipo de la Fiscalía ECOH arrestaron a siete ciudadanos venezolanos imputados en un secuestro ocurrido el 30 de septiembre en La Florida, Chile. Durante la madrugada de este viernes, funcionarios del Departamento OS9 de Carabineros junto al equipo de la Fiscalía ECOH arrestaron a siete ciudadanos venezolanos imputados en un secuestro ocurrido el 30 de septiembre en La Florida, Santiago de Chile. Por David Vergara San Martín | CANAL 9 | Bío Bío Televisión Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario El teniente coronel Fernando Bozo Martínez, jefe del Departamento OS9, señaló que la investigación tiene su origen en enfrentamientos por territorios entre bandas dedicadas al tráfico en pequeñas cantidades. En ese marco se registró el secuestro de una persona de nacionalidad chilena alrededor de las 22:30 horas del 30 de septiembre, cuya relación con los hechos habría surgido por las mencionadas disputas por este tipo de delitos. A raíz de lo ocurrido, se iniciaron diligencias investigativas orientadas a dar con la persona secuestrada y con quienes estarían vinculados al ilícito. Así, el jueves pasado se solicitó la respectiva orden de detención para dos individuos relacionados y presentes en el sitio del suceso, además de coordinar el allanamiento de cuatro inmuebles en las comunas de La Florida, Independencia y San Ramón. Consultado sobre la liberación de la víctima

Fuente: La Patilla — Ver nota original