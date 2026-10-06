La investigación de la BBC que reveló cómo Putin está ampliando su residencia en el mar Negro que apenas visita – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, BBC/Planet.com/Getty Las batallas legales, las imágenes satelitales y los anuncios de empleo que ofrecen a los constructores alojamiento junto a la piscina, comidas gratis y dinero en efectivo han puesto al descubierto una expansión masiva de la residencia oficial del presidente ruso Vladimir Putin a orillas del mar Negro. La dacha estatal en Bocharov Ruchey, Sochi, ha sido utilizada por Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev y, tras el colapso de la Unión Soviética, por Boris Yeltsin. Putin se alojó por primera vez en la residencia antes de su primera investidura, en mayo de 2000, y ha recibido allí con frecuencia a líderes extranjeros. En 2008, se convirtió en residencia presidencial oficial, lo que significa que el jefe de Estado puede "alojarse, trabajar, vivir y desempeñar todas sus funciones, incluida la de comandante supremo en jefe" allí, según Vladimir Kozhin, jefe del Departamento de Gestión de Propiedades Presidenciales de la Federación Rusa. Según el Financial Times, Putin visitó Sochi 24 veces en 2021, el año anterior a la invasión rusa a gran escala de Ucrania, pero solo dos veces en 2024 y 2025. La drástica reducción de los viajes de Putin al mar Negro coincidió con el creciente alcance de los drones ucranianos a la costa. Pero ahora, en lugar de abandonar Bocharov Ruchey, según revela la investigación de BBC News Rusia, el Estado la está reconstruyendo desde cero, a una escala mucho mayor y con medidas de seguridad mucho más estrictas. Las obras de demolición comenzaron en 2024, sin previo aviso por parte de las autoridades. Para septiembre de 2025, ya había aparecido una gran fosa de excavación en el lugar. Este año, el Servicio Federal de Seguridad (FSO) de Rusia decidió reforzar aún más la protección de Bocharov Ruchey y establecer una zona de seguridad de más de tres kilómetros cuadrados alrededor de la residencia. Y para el otoño de 2026, los tejados de varios edificios nuevos de gran tamaño, que ocupaban una superfici

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