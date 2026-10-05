Maduro Guerra asegura que no descansará hasta volver a ver a su padre y a Cilia Flores – Efecto Cocuyo

Maduro Guerra asegura que no descansará hasta volver a ver a su padre y a Cilia Flores Nicolás Maduro y Cilia Flores cumplen nueve meses detenidos en el Centro Metropolitano de Brooklyn en Nueva York Por Efecto Cocuyo | @efectococuyo ● Política ● 4 octubre, 2026 8:19 pm El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del hoy depuesto mandatario Nicolás Maduro, reiteró este sábado que no descansará hasta ver volver a su padre, detenido en Nueve York luego de ser capturado hace nueve meses por Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas. “A nueve meses del secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, ratificamos junto al pueblo de Caracas que no descansaremos hasta verlos volver. Por la juventud, por la vida, por nuestros abuelos y abuelas, por el futuro que nos espera, esta lucha continúa y nosotros, Dios mediante, ¡Venceremos!”, dijo en un mensaje en X que acompañó con fotos de un evento en el que se pedía la libertad de Maduro. Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero pasado durante una operación en Caracas y zonas cercanas en medio de las acusaciones de Washington por presunto narcotráfico. El juicio conjunto contra la pareja está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Los dos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas. Ambos han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana. Cuestión que fue negada el viernes pasado por la Fiscalía. Departamento de Estado ratifica que desconoce a Maduro como presidente de la República Esta semana, la defensa de Cilia Flores insistió en su petición de libertad bajo fianza y aseguró que sus problemas de salud han empeorado en prisión. La cuenta en X de Nicolás Maduro publicó en esta jornada un mensaje en el que el depuesto mandatario y su esposa agradecen a quienes los “acompaña

Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original