“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España | NTN24.COM

Pedro Sánchez Programa: La Tarde “Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, finalmente convocó elecciones anticipadas, pero llama la atención que Sánchez no había decidido dar el paso pese a los múltiples escándalos de corrupción que le salpican de cerca. Jorge Santiago Barnés, presidente de la institución educativa de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo (ALEPH), explicó en La Tarde de NTN24 porque ahora que el parlamento le tumbó los decretos de vivienda decidió anticipar elecciones, pero no lo hizo cuando hubo escándalos de corrupción que rondaron su nombre. También le puede interesar Pedro Sánchez “Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España María Corina Machado "Qué pena que no estemos con María Corina para que pueda presentarse a elecciones": Mónica Palencia Abelardo de la Espriella Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia Abelardo de la Espriella Ejército, Armada y Fuerza Aérea: De la Espriella activará la Fuerza de Tarea Conjunta Urano María Corina Machado Trump sobre el regreso de María Corina Machado: "Es una mujer estupenda y todo va a salir bien" Elecciones en Brasil Flávio Bolsonaro o Lula da Silva: ¿Cuál es el candidato que más le conviene a Delcy que gane? Compartir en:

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original