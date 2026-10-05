Bolsonaro forma parte de la lista: así es como Trump ha apoyado a los candidatos de derecha en América Latina | NTN24.COM

Flávio Bolsonaro Programa: El Informativo Bolsonaro forma parte de la lista: así es como Trump ha apoyado a los candidatos de derecha en América Latina octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Trump ha respaldado explícitamente a varios candidatos de derecha en América Latina que ganaron elecciones recientes. También le puede interesar Flávio Bolsonaro Bolsonaro forma parte de la lista: así es como Trump ha apoyado a los candidatos de derecha en América Latina Delcy Rodríguez "Demuestra la traición de Delcy a Maduro": Graterol analiza documento que niega inmunidad al dictador Diosdado Cabello Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo Pena de muerte Inconsciente e intubada: así está la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales de pena de muerte en EE. UU. Gobierno de Colombia Fuerza de Tarea Urano: la estrategia conjunta de seguridad de Abelardo de la Espriella en Valledupar Gobierno Petro El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24 Compartir en:

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