Aplazaron audiencia de mujer que asesinó a niña venezolana en Chicago

Lapatilla octubre 05 2026, 8:57 pmPosteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos USA, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Shavon D Gayden | Chicago police Shavon Gayden, de 48 años, acusada del asesinato de la niña venezolana Eddiemar Hernández Chacón, de siete años, no se presentó a la audiencia de lectura de cargos prevista en el Tribunal Penal del Condado de Cook, en Chicago, debido a que permanece hospitalizada por las heridas sufridas durante su captura. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario Según el reporte difundido, Gayden habría apuñalado varias veces por la espalda a la menor mientras caminaba junto a su hermana mayor por una calle del sur de Chicago. La niña fue trasladada a un centro médico, pero murió como consecuencia del ataque. Las autoridades señalaron que, antes de la agresión, Gayden había estado en una tienda de teléfonos celulares, donde presuntamente amenazó a uno de los trabajadores. Posteriormente salió del establecimiento y se dirigió hacia la zona donde se encontraban las menores. Tras el ataque, la sospechosa intentó escapar, pero fue retenida por residentes del sector. Durante la retención, uno de los vecinos la golpeó en la cabeza, lesiones por las que posteriormente fue hospitalizada y que le impidieron comparecer ante el tribunal. La fiscalía también expuso que Gayden tenía antecedentes criminales y se encontraba bajo supervisión de una medida de libertad condicional relacionada con agresiones contra trabajadores del sistema público y del transporte de Chicago. La próxima audiencia quedó fijada para el 7 de oct

Fuente: La Patilla — Ver nota original