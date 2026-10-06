Madre exigió la libertad de su hijo, encarcelado por difundir un video de Maduro en WhatsApp

Madre exigió la libertad de su hijo, encarcelado por difundir un video de Maduro en WhatsApp
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Política
  • 6 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
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Lapatilla octubre 05 2026, 3:27 pmPosteado en:  Actualidad, Derechos Humanos, Nacionales, Presos PolíticosCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Vilma García exigió la libertad de su hijo Antony Lamuño García, encarcelado por difundir un video de Nicolás Maduro en WhatsApp. Captura: @FundehullanVzla / X   La ONG Fundehullan replicó en redes sociales la denuncia de Vilma García, madre del preso político Antony Lamuño García, encarcelado por difundir un video en la aplicación de mensajería móvil WhatsApp. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario “Exijo la libertad de mi hijo Antony Lamuño. Grabar un video no es un delito”, enfatizó García en la publicación. “He hecho todo lo legal que se puede, he ido a la Asamblea (Nacional), he ido a Fiscalía General, he llevado documentos a la embajada, cuando estaba la antigua embajadora (Laura Dogu, enviada de Estados Unidos), he ido a Defensoría (del Pueblo), he llevado documentos a todas partes y en todas partes me dicen que debo seguir esperando”, explicó la denunciante. “¿Por qué mi hijo sigue detenido? ¿Por qué aún no le han dado la libertad? A todo aquel que tenga la libertad de mi hijo en sus manos, por favor, ya, ¿hasta cuándo? Somos del estado Apure, no tengo cómo viajar”, lamentó García. Lamuño tiene al menos 537 días tras las rejas y su salud está deteriorada. “Oriundo de Apure, detenido el 14 de abril de 2025 solo por difundir un video en WhatsApp. Tras 1 año y 5 meses en prisión, Antony fue diagnosticado con gastritis crónica con grietas en las paredes del estómago y padece dolores continuos sin la atención

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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