Fin del TPS para venezolanos: qué significa que el Supremo de EEUU deje sin efecto el expediente 26-4

Lapatilla octubre 05 2026, 1:35 pmPosteado en: Migración USA, Titulares, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Imagen creada con IA. La Nación La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este 5 de octubre el expediente 26-48 (identificado como Mullin, Sec., DHS, et al. v. Nat. TPS Alliance, et al.), relacionado con la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos. La decisión aparece en la lista oficial de órdenes del tribunal y reactiva el caso, aunque en un nivel inferior. Por La Nación Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario ¿Qué decidió la Corte Suprema sobre el TPS venezolano? Según la resolución, los jueces concedieron la petición de certiorari al utilizar el mecanismo conocido como “Grant, Vacate, Remand” (GVR). En términos prácticos, esto significa que la Corte Suprema aceptó tomar el caso, anuló la decisión anterior emitida el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y envió nuevamente el expediente a esa instancia inferior para una nueva evaluación. El Noveno Circuito deberá ahora reconsiderar el conflicto y tener en cuenta el precedente establecido por la Corte Suprema en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324. Ese fallo fue el fundamento central utilizado por el gobierno para solicitar que se revisara el caso. Por lo tanto, la decisión del 5 de octubre no equivale a una sentencia definitiva que ordene terminar el TPS para los venezolanos. El litigio continúa en una instancia inferior, que deberá determinar cómo aplicar al expediente la doctrina fijada por la Corte Suprema. La medida, además, es de

Fuente: La Patilla — Ver nota original