“Ojalá no hubiese necesidad”: Diosdado Cabello justificó la aplicación infame de la “Ley contra el Odio”

“Ojalá no hubiese necesidad”: Diosdado Cabello justificó la aplicación infame de la “Ley contra el Odio”
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Política
  • 6 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
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Lapatilla octubre 05 2026, 2:55 pmPosteado en:  Actualidad, Derechos Humanos, Nacionales, Presos PolíticosCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Diosdado Cabello. Foto: Cortesía   El vocero chavista Diosdado Cabello justificó durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) este lunes la aplicación de la cuestionada “Ley contra el Odio”, instrumento que sirvió para detener arbitrariamente a cientos de disidentes. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario “Ese es un tema bien interesante, bien interesante. Ojalá no hubiese necesidad de una ley contra el odio, ojalá. Pero uno ve hoy gente que aupó, promovió, se hicieron los locos cuando aquí quemaron vivo a un ser humano, hablando que están persiguiéndolos con la ley del odio”, mencionó Cabello al ser cuestionado por un periodista. “Cuando hablan de que es una ley represiva los mismos que auparon la colocación de guayas en las carreteras; los mismos que cuando le disparaban a un guardia nacional o a un policía hacían fiesta; los mismos que llamaron a descargar su rabia, lo que causó la muerte de una cantidad de gente, solo porque perdieron una elección; los mismos que le hicieron bastante daño a este país, pidiendo sanciones, bloqueos; los mismos que cuando ven a un ciudadano venezolano en cualquier lugar del mundo lo persiguen, lo escrachean”, enumeró. “Se ven bien bonitos, la verdad, diciendo que los perseguidos son ellos, que los culpables son otros y no ellos. Ojalá, vuelvo y repito, no hubiese necesidad de una ley del odio, eso sería extraordinario, significa que vamos avanzand

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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