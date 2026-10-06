Sospechosos del sicariato de la periodista China Polo en Perú sufrieron fatal accidente en Venezuela

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  • 6 de octubre de 2026
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Lapatilla octubre 05 2026, 8:08 pmPosteado en:  Actualidad, Región Centroccidental, Regiones, Sucesos, Sucesos Región CentroccidentalCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn La periodista y candidata peruana al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias – Oficial)   Una de las personas vinculadas al asesinato en Perú de la comunicadora y candidata en las elecciones regionales Susy Aponte Polo, conocida popularmente como la China Polo, murió aparentemente en un accidente de autobús en Venezuela en el que también viajaba su pareja, quien presuntamente dirigió el atentado contra la candidata. Medios locales reportaron que la fallecida es la venezolana Alexandra Toro Montezuma, quien era parte del grupo que acompañó en la comisión del crimen al sicario Luis Obispo Díaz, también venezolano, que fue detenido después del asesinato, ocurrido en la región de Áncash, en el norte del país andino, el 19 de septiembre. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario En el accidente de autobús también murió la hija menor de edad de Toro Montezuma, mientras que la pareja de la sospechosa, Adrián Azuaje Solís, apodado Morocho, y señalado como organizador del mortal atentado contra la China Polo, quedó gravemente herido. Después del crimen, que ocurrió cuando la candidata regional participaba en un recorrido por el mercado de la población de Caraz, Toro Montezuma y Azuaje Solís huyeron desde Áncash a Venezuela en autobús y utilizaron identidades falsas para evitar ser detectados. Pero cuando atrave

Fuente: La Patilla Dep — Ver nota original

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