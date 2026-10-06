Mutilaron a un expolicía por orden del Tren de Aragua: tres venezolanos recibieron dura condena en EEUU

Lapatilla octubre 05 2026, 7:19 pmPosteado en: Actualidad, Internacionales, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Foto: Cortesía Un juez federal del Distrito de Colorado dictó una condena de 240 meses (20 años) de prisión federal contra los venezolanos Darwin Veliz-González, Jefferson Balza-Delfín y Yender Enrique Campos-Malavé, tras ser hallados culpables de secuestrar, torturar y amputarle un dedo a un exfuncionario policial de su misma nacionalidad en Denver, en un crimen ejecutado bajo la coordinación directa de la cúpula trasnacional del Tren de Aragua, según confirmó este lunes 5 de octubre la Fiscalía estadounidense. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario El brutal ataque comenzó el 16 de octubre de 2024, cuando agentes de la Policía de Denver atendieron una llamada de emergencia en una vivienda ubicada en el 535 South Hazel Court. Aunque la inspección inicial no detectó anormalidades, a la mañana siguiente la víctima ingresó caminando a una estación policial para denunciar que sus compañeros de alquiler lo habían mantenido cautivo y torturado durante varios días tras enterarse de que él y su padre habían pertenecido a cuerpos policiales en Venezuela, mostrando a los oficiales que le habían cercenado el dedo meñique derecho. Durante el cautiverio, los tres imputados mantuvieron al hombre maniatado con cuerdas, privado de alimentos y con un racionamiento extremo de agua, mientras grababan con teléfonos móviles las vejaciones. Las pericias presentadas en las audiencias revelaron que los delincuentes asfixiaban a la víctima con una soga hasta hacerle perder casi el conocimiento, le sumergían la cabeza en baldes de agua por intervalos superiores a 30 segundos y lo golpeaban con pistolas en el rostro para exigir un rescate económico a su esposa y familiares en territorio venezolano. Las investigaciones desarrolladas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Denver confirmaron que los registros audiovisuales eran enviados tanto a la esposa de la víctima como a cabecillas internacionales del Tren de Aragua para acelerar el cobro de la extorsión. Ante la falta de pago inmediato, los jefes de la organización criminal sugirieron explícitamente mutilar al cautivo; acto seguido, Balza-Delfín utilizó un alicate para amputarle el dedo meñique ante las cámaras, registrando la agresión como método de presión financiera. Asimismo, las autoridades federales formalizaron cargos en el caso número 25-cr-331-PAB contra Brawins Dominique Suárez Villegas, alias “Chino San Vicente”, por su participación en la conspiración y por cargos bajo la Ley RICO de delincuencia organizada. El fiscal federal para el Distrito de Colorado, Peter McNeilly, destacó la firmeza del fallo judicial al sostener: “Esto es lo que el Tren de Aragua estaba haciendo en nuestra comunidad. Colorado está más seguro con estos criminales violentos en una prisión federal durante los próximos 20 años, y continuaremos persiguiendo a cada miembro del Tren de Aragua hasta que no quede ninguno en nuestro estado”. Por su parte, la agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Denver, Amanda Koldjeski, ratificó el compromiso de la Fuerza de Tarea contra Empresas Criminales Violentas para desmantelar la presencia de la megabanda venezolana en suelo estadounidense. El jefe de la Policía de Denver, Ron Thomas, aplaudió la valentía de la víctima al denunciar el crimen sin importar su estatus migratorio, mientras el juez senior de distrito John L. Kane ordenó el internamiento inmediato de los tres sentenciados en dependenc

Fuente: La Patilla — Ver nota original