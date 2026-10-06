Argentina – Benin: horario, canal de televisión y dónde ver online en directo hoy el último partido de Messi con la Selección

Argentina – Benin: horario, canal de televisión y dónde ver online en directo hoy el último partido de Messi con la Selección
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  • 6 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
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Argentina – Benin: horario, canal de televisión y dónde ver online en directo hoy el último partido de Messi con la Selección Lionel Messi se vestirá con la camiseta albiceleste por última vez en un partido homenaje en El Monumental Regala esta noticia Añádenos en Google Messi, durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. (EP) Francisco J. Jurado 06/10/2026 a las 08:38h. Tras más de 207 partidos con la Selección Argentina, Lionel Andrés Messi Cuccitini disputará el último encuentro de su carrera con la camiseta de su país. Lo hará en un amistoso ante Benin. Un partido homenaje que se produce un mes después de anunciar su retirada de la Albiceleste el 31 de agosto. «Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento», explicó en una carta compartida en sus redes sociales. «Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol», añadió el '10' de Argentina. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Argentina (@afaseleccion) Leo Messi ha conquistado un total de seis títulos con Argentina, entre ellos un Mundial, dos Copas América, una Finalissima, un Oro Olímpico y un Mundial sub-20. En los 207 partidos, el argentino ha marcado 125 goles y ha dado 68 asistencias. Una trayectoria legendaria que vivirá su último capítulo en una despedida a la altura. Horario del último partido de Messi con Argentina: a qué hora es El último partido de Messi con Argentina se disputa la madrugada del martes 6 al miércoles 7 de octubre. Concretamente a las 1:00h (hora peninsular española). Newsletter El homenaje se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, que estará a reventar con más de 86.000 aficionados. Todas las entradas se agotaron en apenas dos horas y se está preparando un homenaje para despedir por todo lo alto

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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