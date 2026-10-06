Exigen a tribunales en Caracas que admitan habeas corpus en favor de Orlando Ramírez

Exigen a tribunales en Caracas que admitan habeas corpus en favor de Orlando Ramírez
Breaking
  • 6 de octubre de 2026
- 59 segundos ago
0 0 1 minute read

Lapatilla octubre 05 2026, 6:13 pmPosteado en:  Actualidad, Derechos Humanos, Nacionales, Presos PolíticosCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn John Parody, presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.   El abogado Eduardo Torres explicó en redes sociales que líderes sindicales y familiares de Orlando José Ramírez exigieron este lunes que tribunales del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas admitan un recurso de habeas corpus en favor del dirigente desaparecido. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario “Fuimos a la Fiscalía General de la República a conversar con Larry Devoe para exigir una investigación que permita que Orlando José Ramírez aparezca, aparezca sano y en libertad plena. En la Fiscalía General de la República, Larry Devoe y su dirección de derechos humanos no quisieron atender una comisión de dirigentes sindicales y de familiares de presos políticos porque hay varios que están en una situación de emergencia y se están muriendo literalmente en las cárceles, centros de tortura de Venezuela”, detalló Torres durante un breve pronunciamiento ante los medios de comunicación frente al Palacio de Justicia. “Con respecto a Orlando José Ramírez, dirigente sindical del sector transporte, está desaparecido, detenido arbitrariamente desde el 8 de septiembre luego de participar en una manifestación pacífica, logramos averiguar que se encuentra en la sede antidroga de la Guardia Nacional (Bolivariana) en Las Acacias”, reveló el abogado. “Lamentablemente la Fiscalía no atendió, pero hemos venido a estos tribu

Fuente: La Patilla — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Trump ordena ejecutar por fusilamiento al autor de la matanza en una base militar en 2009

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

EEUU rechaza la inmunidad de Maduro y asegura que Venezuela tampoco la ha reclamado

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Argentina – Benin: horario, canal de televisión y dónde ver online en directo hoy el último partido de Messi con la Selección

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Mutilaron a un expolicía por orden del Tren de Aragua: tres venezolanos recibieron dura condena en EEUU

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Sospechosos del sicariato de la periodista China Polo en Perú sufrieron fatal accidente en Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

“Ojalá no hubiese necesidad”: Diosdado Cabello justificó la aplicación infame de la “Ley contra el Odio”

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Fin del TPS para venezolanos: qué significa que el Supremo de EEUU deje sin efecto el expediente 26-4

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Madre exigió la libertad de su hijo, encarcelado por difundir un video de Maduro en WhatsApp

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Aplazaron audiencia de mujer que asesinó a niña venezolana en Chicago

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in