Exigen a tribunales en Caracas que admitan habeas corpus en favor de Orlando Ramírez

Lapatilla octubre 05 2026, 6:13 pmPosteado en: Actualidad, Derechos Humanos, Nacionales, Presos PolíticosCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn John Parody, presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. El abogado Eduardo Torres explicó en redes sociales que líderes sindicales y familiares de Orlando José Ramírez exigieron este lunes que tribunales del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas admitan un recurso de habeas corpus en favor del dirigente desaparecido. lapatilla.com Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario “Fuimos a la Fiscalía General de la República a conversar con Larry Devoe para exigir una investigación que permita que Orlando José Ramírez aparezca, aparezca sano y en libertad plena. En la Fiscalía General de la República, Larry Devoe y su dirección de derechos humanos no quisieron atender una comisión de dirigentes sindicales y de familiares de presos políticos porque hay varios que están en una situación de emergencia y se están muriendo literalmente en las cárceles, centros de tortura de Venezuela”, detalló Torres durante un breve pronunciamiento ante los medios de comunicación frente al Palacio de Justicia. “Con respecto a Orlando José Ramírez, dirigente sindical del sector transporte, está desaparecido, detenido arbitrariamente desde el 8 de septiembre luego de participar en una manifestación pacífica, logramos averiguar que se encuentra en la sede antidroga de la Guardia Nacional (Bolivariana) en Las Acacias”, reveló el abogado. “Lamentablemente la Fiscalía no atendió, pero hemos venido a estos tribu

Fuente: La Patilla — Ver nota original