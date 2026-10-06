EEUU rechaza la inmunidad de Maduro y asegura que Venezuela tampoco la ha reclamado

Lapatilla octubre 05 2026, 1:18 pmPosteado en: Destacados, Internacionales, Nacionales, USACompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro (i); su esposa, Cilia Flores (d), y los abogados defensores Anna Estevao (2i) y Mark Donnelly (2d), durante una audiencia de seguimiento del proceso por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, este miércoles en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Jane Rosenberg Estados Unidos rechaza que Nicolás Maduro pueda gozar de inmunidad en el proceso penal que afronta en Nueva York y sostiene que Venezuela no ha reclamado esa protección para el expresidente, aunque sí la ha solicitado para la presidenta interina, Delcy Rodríguez. En un memorando presentado el pasado viernes por la noche ante el juez Alvin K. Hellerstein, la Fiscalía estadounidense afirma que “Venezuela no ha afirmado” que Maduro o su esposa, Cilia Flores, sean inmunes al proceso penal abierto en Estados Unidos “ni en ningún otro procedimiento” pendiente en el país. Sigue la transición venezolana minuto a minuto desde nuestro boletín diario El Gobierno estadounidense contrapone esa situación a la de Rodríguez, cuya inmunidad sí ha sido reclamada por Caracas y reconocida por Washington. Según el documento judicial, el 14 de mayo la Embajada de Venezuela presentó una nota diplomática en la que transmitió una solicitud formal del Gobierno venezolano para que EE.UU. concediera a Rodríguez inmunidad como jefa de Estado en el caso civil ‘Kenemore vs. Maduro’, abierto en Florida, y en el que figuran

Fuente: La Patilla — Ver nota original