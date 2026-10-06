Trump ordena ejecutar por fusilamiento al autor de la matanza en una base militar en 2009

Trump ordena ejecutar por fusilamiento al autor de la matanza en una base militar en 2009
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  • 6 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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Trump ordena ejecutar por fusilamiento al autor de la matanza en una base militar en 2009 El expsiquiatra Nidal Hasan asesinó a 12 soldados desarmados y a un militar retirado además de herir a otras 32 personas Regala esta noticia Añádenos en Google Nidal Hasan, acusado de matar a 13 personas y herir a 31 en un tiroteo en 2009. (Reuters) ABC 06/10/2026 Actualizado a las 08:45h. El presidente Donald Trump ha ordenado el uso de un pelotón de fusilamiento para ejecutar al expsiquiatra del Ejército de EE.UU. que ha matado a 13 personas en Fort Hood, Texas, en un tiroteo en 2009 que el atacante ha descrito más tarde como … represalia por las guerras de EE. UU. en el mundo musulmán, ha afirmado el Pentágono el lunes. La condena a muerte del excomandante del Ejército de EE.UU. Nidal Hasan por un pelotón de fusilamiento del Ejército ha sido aprobada por Trump por recomendación del secretario de Defensa Pete Hegseth, ha dicho el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en X. Parnell ha señalado que Hasan ha gritado «Allahu Akbar» -Dios es el más grande en árabe- durante el ataque, el cual ha matado a 12 soldados en servicio activo desarmados y a un militar retirado, y ha herido a otras 32 personas. Noticia relacionada EE.UU. revela que Delcy nunca pidió inmunidad para Maduro y dejó vía libre a su juicio David Alandete

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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