Ucrania lanza un ataque masivo con 650 drones contra una refinería rusa El objetivo de la segunda mayor ofensiva de Kiev con aviones no tripulados es una instalación petrolera en la región de Moscú, según canales de monitoreo de la guerra Regala esta noticia Añádenos en Google Un dron lanza un explosivo durante una competición diseñada para simular condiciones de campo de batalla. (AFP) ABC 06/10/2026 Actualizado a las 10:22h. Un ataque masivo con 650 drones alcanzó por la noche Moscú, donde un hombre murió en la periferia de la capital, informaron el martes las autoridades rusas. Según la agencia de noticias estatal rusa Tass, se trata del segundo mayor ataque con esas aeronaves no … tripuladas en los últimos dos años contra la región de Moscú, situada a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania. El objetivo, según canales de monitoreo de la guerra, es una importante instalación petrolera en la región de Moscú, recoge la prensa local ucraniana. Tanto Ucrania como Rusia han intensificado en los últimos meses sus ataques con misiles contra objetivos civiles e industriales, incluidas infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias, así como barcos en el mar Negro. Ukrainian drones hit the Volodarskaya oil depot in Moscow Oblast, reportedly setting at least two fuel tanks on fire.The facility is the largest oil depot in Moscow Oblast by storage capacity and a major fuel-distribution hub supplying Moscow’s airports. pic.twitter.com/F1FYacjlP6— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026 Un hombre de 20 años murió en el ataque en una aldea en las afueras de Moscú, dijo el gobernador regional Andréi Vorobiov, quien añadió que varias casas resultaron dañadas. Seis personas también resultaron heridas en los ataques, informó la agencia de noticias RIA Novosti. Rusia ha afirmado que pretende aumentar sus ataques contra infraestructuras energéticas, incluso en Kiev, al acercarse el invierno. En actualización Nuestra redacción está trabajando para ampliar la i

Fuente: ABC Espana — Ver nota original