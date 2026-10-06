Tomás Guanipa exige investigar a jueces del caso Pdvsa Obrero < El Informador Venezuela

Foto: captura de pantalla en Instagram de Tomás Guanipa El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Tomás Guanipa, exigió el lunes 05-Oct, que los jueces involucrados en el proceso contra los trabajadores de Pdvsa-Obrero, sean investigados y respondan penalmente por las presuntas «violaciones al debido proceso» denunciadas por familiares y defensores. «No puede ser que una persona sea llevada a juicio por unos delitos y, cuando esos delitos no pueden ser probados, aparezca otro delito al final del proceso para evitar una absolución», dijo. La declaración de dirigente político se produjo en relación a una decisión de la jueza Damaris Mayora, del Tribunal Segundo de Juicio de La Guaira. Según los elementos expuestos sobre el proceso, los trabajadores enfrentaban inicialmente cargos por asociación para delinquir y apropiación o distracción del patrimonio público, pero la sentencia descartó el primero y terminó estableciendo una condena bajo el artículo 60 de la Ley contra la Corrupción. Para Guanipa, el punto central está en las garantías que deben acompañar cualquier modificación de la calificación jurídica durante un juicio. El parlamentario señaló que los artículos 333 y 334 del Código Orgánico Procesal Penal contemplan mecanismos como informar formalmente al acusado, permitir una nueva declaración y, de ser necesario, suspender el proceso para que pueda preparar su defensa y aportar nuevas pruebas. «No estamos hablando solamente de expedientes. Estamos hablando de padres separados de sus hijos, de familias que perdieron su sustento, de personas que perdieron sus casas y de años de vida que nadie les va a devolver», afirmó. El dirigente también hizo referencia a los reclamos de familiares de trabajadores que permanecen privados de libertad desde 2024 y 2025. Según esas denuncias, las familias han pedido que las causas sean examinadas de forma individual y han planteado además la incorporación de algunos detenidos a mecanismos de amnistía y libertad. En tal sentido, Guan

Fuente: El Informador — Ver nota original