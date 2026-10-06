Con un once distinto, la Vinotinto masculina choca en amistoso contra Jordania, este martes 6 de octubre, a la 1:00 de la tarde < El Informador Venezuela

(Gráfica: Archivo) La Vinotinto masculina venezolana, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, cierra este martes 6 de octubre su gira asiática frente a Jordania en el estadio King Abdullah II, en Amán, la capital de ese país árabe, a la 1:00 p.m., hora de Venezuela, con la intención de probar jugadores y otros esquemas con equipo más modesto, pero competitivo, del lejano oriente. En los primeros duelos de la gira –recuerda el portal “Líder en Deportes”–, Venezuela cayó, 2-1, ante Japón, en un partido polémico por el arbitraje, pero con buenas sensaciones, y ensayando un nuevo esquema, con cinco en el fondo y carrileros. Y, el pasado viernes 2 de octubre, mejoró su desempeño, con un empate sin goles ante Corea del Sur. Fue dominante, tuvo más ocasiones de peligro, una mejor e impecable defensa, pero le faltó eficacia de cara al gol. Sin embargo, el pasado sábado 3 de octubre, Vizcarrondo liberó de la convocatoria a 12 jugadores que vieron acción, a sus respectivos clubes: José Contreras, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luis Balbo, Yangel Herrera, Cristian Cásseres, Gleiker Mendoza, Kevin Kelsy, Jesús Ramírez, Jhonder Cádiz y Christian Makoun. Un once distinto Oswaldo Vizcarrondo saldrá con un once inicial totalmente distinto a los dos juegos anteriores. En el arco, se perfilan Cristopher Varela, del Deportivo La Guaira, o Joel Graterol, de Academia Puerto Cabello. La pareja de centrales pueden ser Yordan Osorio y Carlos Vivas. Los laterales, Román Davis y Juan David Sánchez, del Deportivo Táchira. En el mediocampo, posible y nuevamente Daniel Pereira, junto con Marco Libra y con los extremos Wikelman Carmona, Yerwin Sulbarán o Nicola Profeta. Y en la delantera, los candidatos son Edson Tortolero, Jovanny Bolívar y Bryan Castillo. Primera vez ante Jordania Para Venezuela, será su primer enfrentamiento ante Jordania y el undécimo duelo contra una selección del Medio Oriente. Los jordanos disputaron el Mundial 2026, sin poder sumar puntos en la fase de grupos, a

Fuente: El Informador — Ver nota original