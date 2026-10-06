Con un once distinto, la Vinotinto masculina choca en amistoso contra Jordania, este martes 6 de octubre, a la 1:00 de la tarde < El Informador Venezuela

Con un once distinto, la Vinotinto masculina choca en amistoso contra Jordania, este martes 6 de octubre, a la 1:00 de la tarde < El Informador Venezuela
Breaking
Deportes
  • 6 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
0 0 1 minute read

(Gráfica: Archivo) La Vinotinto masculina venezolana, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, cierra este martes 6 de octubre su gira asiática frente a Jordania en el estadio King Abdullah II, en Amán, la capital de ese país árabe, a la 1:00 p.m., hora de Venezuela, con la intención de probar jugadores y otros esquemas con equipo más modesto, pero competitivo, del lejano oriente. En los primeros duelos de la gira –recuerda el portal “Líder en Deportes”–, Venezuela cayó, 2-1, ante Japón, en un partido polémico por el arbitraje, pero con buenas sensaciones, y ensayando un nuevo esquema, con cinco en el fondo y carrileros. Y, el pasado viernes 2 de octubre, mejoró su desempeño, con un empate sin goles ante Corea del Sur. Fue dominante, tuvo más ocasiones de peligro, una mejor e impecable defensa, pero le faltó eficacia de cara al gol. Sin embargo, el pasado sábado 3 de octubre, Vizcarrondo liberó de la convocatoria a 12 jugadores que vieron acción, a sus respectivos clubes: José Contreras, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luis Balbo, Yangel Herrera, Cristian Cásseres, Gleiker Mendoza, Kevin Kelsy, Jesús Ramírez, Jhonder Cádiz y Christian Makoun. Un once distinto Oswaldo Vizcarrondo saldrá con un once inicial totalmente distinto a los dos juegos anteriores. En el arco, se perfilan Cristopher Varela, del Deportivo La Guaira, o Joel Graterol, de Academia Puerto Cabello. La pareja de centrales pueden ser Yordan Osorio y Carlos Vivas. Los laterales, Román Davis y Juan David Sánchez, del Deportivo Táchira. En el mediocampo, posible y nuevamente Daniel Pereira, junto con Marco Libra y con los extremos Wikelman Carmona, Yerwin Sulbarán o Nicola Profeta. Y en la delantera, los candidatos son Edson Tortolero, Jovanny Bolívar y Bryan Castillo. Primera vez ante Jordania Para Venezuela, será su primer enfrentamiento ante Jordania y el undécimo duelo contra una selección del Medio Oriente. Los jordanos disputaron el Mundial 2026, sin poder sumar puntos en la fase de grupos, a

Fuente: El Informador — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Arriba a Venezuela ayuda humanitaria procedentes de España y Emiratos Árabes para afectados por los terremotos < El Informador Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Tomás Guanipa exige investigar a jueces del caso Pdvsa Obrero < El Informador Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Ucrania lanza un ataque masivo con 650 drones contra una refinería rusa

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Trump ordena ejecutar por fusilamiento al autor de la matanza en una base militar en 2009

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

EEUU rechaza la inmunidad de Maduro y asegura que Venezuela tampoco la ha reclamado

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Exigen a tribunales en Caracas que admitan habeas corpus en favor de Orlando Ramírez

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Argentina – Benin: horario, canal de televisión y dónde ver online en directo hoy el último partido de Messi con la Selección

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Mutilaron a un expolicía por orden del Tren de Aragua: tres venezolanos recibieron dura condena en EEUU

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Sospechosos del sicariato de la periodista China Polo en Perú sufrieron fatal accidente en Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in