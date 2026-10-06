Arriba a Venezuela ayuda humanitaria procedentes de España y Emiratos Árabes para afectados por los terremotos < El Informador Venezuela

Arriba a Venezuela ayuda humanitaria procedentes de España y Emiratos Árabes para afectados por los terremotos < El Informador Venezuela
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Economía
  • 6 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
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Foto: Ministerio de Industrias y Comercio Nacional El Ministerio de Industrias y Comercio Nacional informó el 04-Oct, sobre la llegada al país de un cargamento con más de 1.300 insumos de ayuda humanitaria procedentes de España y Emiratos Árabes Unidos para apoyar la atención de las familias afectadas por los terremotos a finales de junio. El envío incluye 948 cajas de ayuda humanitaria provenientes de España y 450 carpas familiares donadas por Emiratos Árabes Unidos. Los insumos fueron recibidos en las instalaciones de Almacenadora Caracas, donde serán resguardados y posteriormente distribuidos como parte de las labores de asistencia a las personas afectadas por la emergencia. El centro de acopio de la institución, ubicado en Catia, mantiene operaciones para la recepción, clasificación y despacho de los donativos destinados a los damnificados. Entre los suministros distribuidos se encuentran víveres y medicamentos dirigidos a los refugios temporales. El Ministerio señaló que los aportes de ambos países forman parte de los mecanismos de cooperación internacional activados para respaldar la respuesta ante la contingencia provocada por los movimientos telúricos. Este nuevo envío se suma a la ayuda internacional que distintos países y organismos han enviado a Venezuela desde los terremotos de junio, como parte de las acciones de asistencia humanitaria desplegadas tras la emergencia. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con pocos segundos de diferencia y afectaron principalmente al estado La Guaira, aunque también se registraron daños en otras zonas del país. Según el último balance oficial, divulgado el 24 de agosto de 2026 por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los terremotos habían dejado 6.509 personas fallecidas y 226.696 atendidas en hospitales. Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original

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